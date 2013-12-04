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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 20:51 BJT

标题新闻：委内瑞拉石油部长称OPEC维持3,000万桶的日产量上限，2014年6月召开下次会议

注：OPEC为石油输出国组织的缩写。

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