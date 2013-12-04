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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 22:33 BJT

美国热股：斯伦贝谢预期伊拉克南部作业暂停将拖累四季度获利，股价下跌

路透12月4日 - 油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 周二表示，预计上月在伊拉克南部因“安全事故”而临时关闭的作业，将降低公司第四季获利约2%。

斯伦贝谢周三盘初下跌0.47%，87.23美元。(完)
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