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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 22:43 BJT

美国热股：沃尔玛聘请律师应对高管海外腐败调查，股价下跌

路透12月4日 - 根据一位熟悉情况的消息人士，沃尔玛 正在为超过30位涉及海外贪腐调查的高管聘请律师。这一非常高的数字，体现出了联邦调查的力度。

沃尔玛周三盘初下跌0.09%，报80.68美元。(完)
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