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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 22:39 BJT

美国热股：Guess第三季业绩受关注，股价盘初下跌

路透12月4日 - 投资者将密切留意Guess 第三季业绩，并据此判断该公司是否能够延续销售动能，特别是在假日季来临之前。此次假日季料将是2008年金融危机以来最困难的一次。

Guess周三盘初下挫1.68%，报33.32美元。(完)
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