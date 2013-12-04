版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 21:21 BJT

美国数据：11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超越分析师预估

路透纽约12月4日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超出分析师预期。

路透受访分析师原预计ADP民间就业人数料增加17.3万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐