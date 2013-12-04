投行观点：加拿大皇家银行给予Agrium 初始评级为表现优于大盘，目标价115美元

永安期货：中国期指总持仓继续回落，短期涨势将有所放缓

清明节后第一周受到雄安新区成立提振影响，国内A股市场走出此前的下跌阴霾，上证综指连续三个交易日收涨，最高一度涨至3295点，逼近前期高点3301点，最终收报3286点。期指三个品种走势略有分化，其中IC主力合约当周涨幅近3%，IF及IH分别上涨1.9%和1.1%。基差方面，由于现指表现更为强势，期货贴水较前一周略有扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水6.9、5.9及22.7点。