投行观点：巴克莱给予Sprague Resources 初始目标价为19美元

日本已公布经济指标--2017/4/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。
清明节后第一周受到雄安新区成立提振影响，国内A股市场走出此前的下跌阴霾，上证综指连续三个交易日收涨，最高一度涨至3295点，逼近前期高点3301点，最终收报3286点。期指三个品种走势略有分化，其中IC主力合约当周涨幅近3%，IF及IH分别上涨1.9%和1.1%。基差方面，由于现指表现更为强势，期货贴水较前一周略有扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水6.9、5.9及22.7点。