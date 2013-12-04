美国数据：11月Markit综合PMI终值为56.2，10月终值为49.6

11月美国Markit服务业PMI从10月的49.3上升至55.9。

尽管民间部门活动回暖，但11月份服务业和整体民间部门的雇佣增长率小幅放缓，双双创下52.4的3月迄今最低水准。

“公司报告称担心明年再度出现政府关门的状况，这一不确定性看似拖累了雇佣活动。”Markit首席经济学家Chris Williamson在一份通讯稿中表示。

“PMI就业分项指标的终值不及初值，这与民间非农就业岗位约15万个的成长步伐相一致。考虑到近期政府雇员的减少，整体非农就业岗位成长可能减少到14万个。”

关键的11月非农就业报告将在周五出炉。路透受访分析师预计上月非农就业岗位将增加18万个。(完)