美国数据：11月Markit综合PMI终值为56.2，10月终值为49.6

日本已公布经济指标--2017/4/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
11月美国Markit服务业PMI从10月的49.3上升至55.9。
尽管民间部门活动回暖，但11月份服务业和整体民间部门的雇佣增长率小幅放缓，双双创下52.4的3月迄今最低水准。
“公司报告称担心明年再度出现政府关门的状况，这一不确定性看似拖累了雇佣活动。”Markit首席经济学家Chris Williamson在一份通讯稿中表示。
“PMI就业分项指标的终值不及初值，这与民间非农就业岗位约15万个的成长步伐相一致。考虑到近期政府雇员的减少，整体非农就业岗位成长可能减少到14万个。”
关键的11月非农就业报告将在周五出炉。路透受访分析师预计上月非农就业岗位将增加18万个。(完)
(编译 洪曦; 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。
清明节后第一周受到雄安新区成立提振影响，国内A股市场走出此前的下跌阴霾，上证综指连续三个交易日收涨，最高一度涨至3295点，逼近前期高点3301点，最终收报3286点。期指三个品种走势略有分化，其中IC主力合约当周涨幅近3%，IF及IH分别上涨1.9%和1.1%。基差方面，由于现指表现更为强势，期货贴水较前一周略有扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水6.9、5.9及22.7点。