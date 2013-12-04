加拿大央行：维持利率不变，但警告通胀疲弱风险加大

* 加拿大央行维持指标利率在1.0%不变

* 称低通胀风险看来已经增加

* 继续预计楼市软着陆

路透渥太华12月4日 - 加拿大央行周三保持指标利率不变，但对通胀前景的立场更为温和。央行表示，令人不安的通胀疲弱风险看似较六周前加大。

央行周三发表的声明显示，通胀率在10月跌至0.7%后，目前更加担忧可能出现的通胀回落的风险。不过，央行还指出，风险平衡程度仍处于10月确认的可能性范围内。

央行称，“与家庭债务高度失衡相关的风险并未有大的改变，而通胀下档风险看似加大。”

“出于这样的考量，央行认为目前正在执行的大规模货币政策刺激仍然适合。”

央行自2010年9月以来一直保持隔夜利率目标在1%不变，之前在该年度连续三次升息。

央行周三保持成长预期不变，仍预计经济将在2015年底左右恢复全产能。

加拿大央行称，核心通胀因供应严重过剩以及零售竞争较预期更长期持续而保持在低位；汽油价格回落打压总体通胀。

加拿大央行表示，加拿大的潜在成长率与加拿大央行10月和7月时的预期基本一致。第三季成长强于央行的预期，但各项组成指标并未显示向出口/投资领域再平衡。非商品出口仍然令人失望；企业投资者复苏步伐较预期迟缓。

央行继续预计楼市将软着落。(完)