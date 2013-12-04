表格：美国10月新屋销售较前月猛增25.4%，年率升至去年6月来最高的44.4万户

路透12月4日 - 美国商务部周三公布，10月新屋销售年率达44.4万，为2013年6月来最高(预估为42.8万)，9月为35.4万。

美国10月新屋销售增幅达25.4%，为1980年5月来最大，9月为下降6.6%。 经季节因素调整后的10月新屋销售数据如下(单位为千户)：