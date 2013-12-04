表格：美国10月新屋销售较前月猛增25.4%，年率升至去年6月来最高的44.4万户

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透12月4日 - 美国商务部周三公布，10月新屋销售年率达44.4万，为2013年6月来最高(预估为42.8万)，9月为35.4万。
美国10月新屋销售增幅达25.4%，为1980年5月来最大，9月为下降6.6%。 经季节因素调整后的10月新屋销售数据如下(单位为千户)：
变动率% 10月 9月 8月 2012年10月 总户数 25.4 444 354 379 365（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。