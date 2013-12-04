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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 23:07 BJT

表格：美国10月新屋销售较前月猛增25.4%，年率升至去年6月来最高的44.4万户

路透12月4日 - 美国商务部周三公布，10月新屋销售年率达44.4万，为2013年6月来最高(预估为42.8万)，9月为35.4万。

美国10月新屋销售增幅达25.4%，为1980年5月来最大，9月为下降6.6%。 经季节因素调整后的10月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 10月 9月 8月 2012年10月 总户数 25.4 444 354 379 365（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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