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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 08:40 BJT

澳洲数据：10月经季调商品/服务贸易收支为逆差5.29亿澳元，高于预估

路透悉尼12月5日 - 澳洲统计局周四公布，10月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差5.29亿澳元，路透调查预估为逆差3.75亿澳元。

10月经季节调整后商品/服务出口较前月持平，进口较上月增加1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

10月

整体出口 27.273

整体进口 27.802

商品与服务贸易收支 逆差0.529

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)

(编译 王兴亚；审校 侯向明)

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