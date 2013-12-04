韩国数据：第三季GDP修正后为较前季增1.1%，持平前值

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
路透首尔12月5日 - 韩国央行周四公布的修正值数据显示，在内需扶助下，第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较前季成长1.1%，与前值一致。
这一增速与4-6月当季增速相同。
民间消费修正后为增加1.0%，略低于初值的增长1.1%；建筑投资增幅从2.7%上修至3.4%。
韩国央行的数据显示，7-9月GDP修正后较上年同期增长3.3%，也与央行在10月底公布的前值相同。
同比增幅为2011年第四季增长3.4%以来最大。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
路透4月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017-04-12 11:00 FAST.OQ Q1 2017 Fastenal Co 2017-04-12 BMO DAL.N Q1 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017-04-13 12:00 WFC.N Q1 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017-04-13 BMO JPM.N Q1 2017 摩根大通 2017-04-13 BMO C.N Q1 2017 花旗 2017-04-13 BMO PNC.N Q1 2017 PNC Financial Se
0008GMT * 美元/韩元开盘报1,137.0，早盘高见1,140.2，上个交易日收盘价为1,134.5 * 亚洲时段市场气氛普遍看涨美元，因地缘政治风险加剧 * 美元/韩元或许确认看涨的技术面线索，暂时处于波林格上升趋势 * 周一若收在1,136.0之上，将巩固利好美元的技术面倾向 * 交易员高度戒备有关美国可能对朝鲜采取行动的消息 * 美国上周对叙利亚发动导弹袭击标志着特朗普的基调出现转变(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)