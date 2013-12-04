韩国数据：第三季GDP修正后为较前季增1.1%，持平前值

路透首尔12月5日 - 韩国央行周四公布的修正值数据显示，在内需扶助下，第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较前季成长1.1%，与前值一致。

这一增速与4-6月当季增速相同。

民间消费修正后为增加1.0%，略低于初值的增长1.1%；建筑投资增幅从2.7%上修至3.4%。

韩国央行的数据显示，7-9月GDP修正后较上年同期增长3.3%，也与央行在10月底公布的前值相同。

同比增幅为2011年第四季增长3.4%以来最大。(完)