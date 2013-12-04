《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月04日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 79.97 +2.97 +3.86 2857807
搜狐 67.38 +0.97 +1.46 1369722
网易 69.59 +0.28 +0.40 405051
百度 168.26 +1.21 +0.72 2522569
亚信科技 11.62 -0.01 -0.09 358095
台湾
台湾积体电路 17.54 +0.01 +0.06 1193591
联电 1.96 -0.01 -0.51 213882
日月光 4.96 -0.05 -1.00 102305
硅品精密 5.83 +0.00 +0.00 205865
和信超媒体 0.98 -0.04 -3.92 53594
友达 3.03 -0.02 -0.66 127985
中华电信 30.84 -0.05 -0.16 25151
台湾国际航电 47.16 -0.64 -1.34 1025611
香港
中国移动 55.03 +1.28 +2.38 299025
中国联通 15.66 +0.17 +1.10 79129
中国电信 52.59 -0.22 -0.42 17379
中芯国际 4.05 -0.03 -0.74 34885
电讯盈科 4.39 +0.01 +0.23 6143
(完)
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 侯向明)