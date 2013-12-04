《综述》多项乐观数据竞相绽放，点亮美国经济前景

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
“这对美国制造业成长和全球需求形势来说，都是一个令人鼓舞的迹象，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding说。“资本财进口明显加速，这可能暗示资本支出前景不错。”
一份针对美国企业执行长的访问结果显示，资本财支出和招聘料在未来六个月增加。
10月石油出口创纪录高位。该月对中国、加拿大和墨西哥的出口也达到纪录高点，同时对欧盟27国的出口亦有增加。
另外，商务部报告称，10月新屋销售跳增25.4%，经季节调整后年率为44.4万户。9月则为下滑6.6%。这表明虽然抵押贷款利率上升，但住房市场仍处于复苏轨道。
“今日数据显示出住房市场持续存在正面动能的迹象，”Jefferies驻纽约首席金融分析师Ward McCarthy说。“强劲的新屋销售将带动建筑许可和房屋开工的上升。”(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
路透4月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017-04-12 11:00 FAST.OQ Q1 2017 Fastenal Co 2017-04-12 BMO DAL.N Q1 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017-04-13 12:00 WFC.N Q1 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017-04-13 BMO JPM.N Q1 2017 摩根大通 2017-04-13 BMO C.N Q1 2017 花旗 2017-04-13 BMO PNC.N Q1 2017 PNC Financial Se
0008GMT * 美元/韩元开盘报1,137.0，早盘高见1,140.2，上个交易日收盘价为1,134.5 * 亚洲时段市场气氛普遍看涨美元，因地缘政治风险加剧 * 美元/韩元或许确认看涨的技术面线索，暂时处于波林格上升趋势 * 周一若收在1,136.0之上，将巩固利好美元的技术面倾向 * 交易员高度戒备有关美国可能对朝鲜采取行动的消息 * 美国上周对叙利亚发动导弹袭击标志着特朗普的基调出现转变(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)