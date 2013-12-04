《综述》多项乐观数据竞相绽放，点亮美国经济前景

“这对美国制造业成长和全球需求形势来说，都是一个令人鼓舞的迹象，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding说。“资本财进口明显加速，这可能暗示资本支出前景不错。”

一份针对美国企业执行长的访问结果显示，资本财支出和招聘料在未来六个月增加。

10月石油出口创纪录高位。该月对中国、加拿大和墨西哥的出口也达到纪录高点，同时对欧盟27国的出口亦有增加。

另外，商务部报告称，10月新屋销售跳增25.4%，经季节调整后年率为44.4万户。9月则为下滑6.6%。这表明虽然抵押贷款利率上升，但住房市场仍处于复苏轨道。

“今日数据显示出住房市场持续存在正面动能的迹象，”Jefferies驻纽约首席金融分析师Ward McCarthy说。“强劲的新屋销售将带动建筑许可和房屋开工的上升。”(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)