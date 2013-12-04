更正-《焦点》美联储可以藉由设定通胀底限来延后升息时点--研究论文

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
(更正：原标题译文有误，特此更正)
路透旧金山12月4日 - 据美国克利夫兰联邦储备银行周三发布的一份研究报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会透过排除在通胀率接近2%目标前升息的可能性，加强对维持极低利率的承诺。
这项研究使得一贯低姿态的克里夫兰联储也加入到美联储官员争论最为激烈的一个话题的讨论中：一旦美联储开始撤出其大规模货币刺激计划，如何以最好的方式来阻止市场利率不至于上升到可能冲击成长的水准。
美联储决策者担心，当他们开始缩减购债时，投资者会认为升息为时不远，从而快速将市场利率推升至高位，利率攀升的速度之快，触及的水平之高远超过美联储认为的对经济有利的水平。
决策者因此希望找到一种方式来让市场相信，他们长期维持利率低的决心是不会动摇的。
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
路透4月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017-04-12 11:00 FAST.OQ Q1 2017 Fastenal Co 2017-04-12 BMO DAL.N Q1 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017-04-13 12:00 WFC.N Q1 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017-04-13 BMO JPM.N Q1 2017 摩根大通 2017-04-13 BMO C.N Q1 2017 花旗 2017-04-13 BMO PNC.N Q1 2017 PNC Financial Se
0008GMT * 美元/韩元开盘报1,137.0，早盘高见1,140.2，上个交易日收盘价为1,134.5 * 亚洲时段市场气氛普遍看涨美元，因地缘政治风险加剧 * 美元/韩元或许确认看涨的技术面线索，暂时处于波林格上升趋势 * 周一若收在1,136.0之上，将巩固利好美元的技术面倾向 * 交易员高度戒备有关美国可能对朝鲜采取行动的消息 * 美国上周对叙利亚发动导弹袭击标志着特朗普的基调出现转变(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)