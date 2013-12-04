更正-《焦点》美联储可以藉由设定通胀底限来延后升息时点--研究论文

(更正：原标题译文有误，特此更正)

路透旧金山12月4日 - 据美国克利夫兰联邦储备银行周三发布的一份研究报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会透过排除在通胀率接近2%目标前升息的可能性，加强对维持极低利率的承诺。

这项研究使得一贯低姿态的克里夫兰联储也加入到美联储官员争论最为激烈的一个话题的讨论中：一旦美联储开始撤出其大规模货币刺激计划，如何以最好的方式来阻止市场利率不至于上升到可能冲击成长的水准。

美联储决策者担心，当他们开始缩减购债时，投资者会认为升息为时不远，从而快速将市场利率推升至高位，利率攀升的速度之快，触及的水平之高远超过美联储认为的对经济有利的水平。