更正-《焦点》美联储可以藉由设定通胀底限来延后升息时点--研究论文

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
这比一些美联储官员认定的可能或理想的升息时点要来得早。
克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托尚未公开支持通胀底限的论点；皮亚纳尔托已经宣布在明年初退休的计画。
不过美联储10月会议纪录显示，此一构想在联储中有一些支持者，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德是其中之一。
美联储主席贝南克曾于9月被问及通胀底限的问题，他当时称这是“可能选项之一”。
美联储决策官员将在约两周后召开下次会议。
其他旨在突显美联储维持低利率承诺的政策选项，还包括将考虑升息的失业率的达成门槛调整为至少降至6%，以及调降银行存放于联储的超额储备利率等。
明尼阿波利斯及芝加哥联邦储备银行总裁均强烈支持调整失业率达成门槛的构想，而旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)则是支持调降银行超额储备利率。
10月会议纪录显示，更受美联储决策者欢迎的选项是维持现有指标达成门槛不变，并对市场提供有关促使美联储升息的各种要件的定性政策指引。
威廉姆斯周二表示，藉由提供这样的政策指引细节，将让投资人确信就算美联储停止买债、利率也将长时间维持在低档。(完)
(编译 侯向明/张明钧; 审校 母红/李爽/于春红)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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