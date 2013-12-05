更正-《焦点》美联储可以藉由设定通胀底限来延后升息时点--研究论文

这比一些美联储官员认定的可能或理想的升息时点要来得早。

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托尚未公开支持通胀底限的论点；皮亚纳尔托已经宣布在明年初退休的计画。

不过美联储10月会议纪录显示，此一构想在联储中有一些支持者，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德是其中之一。

美联储主席贝南克曾于9月被问及通胀底限的问题，他当时称这是“可能选项之一”。

美联储决策官员将在约两周后召开下次会议。

其他旨在突显美联储维持低利率承诺的政策选项，还包括将考虑升息的失业率的达成门槛调整为至少降至6%，以及调降银行存放于联储的超额储备利率等。

明尼阿波利斯及芝加哥联邦储备银行总裁均强烈支持调整失业率达成门槛的构想，而旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)则是支持调降银行超额储备利率。

10月会议纪录显示，更受美联储决策者欢迎的选项是维持现有指标达成门槛不变，并对市场提供有关促使美联储升息的各种要件的定性政策指引。

威廉姆斯周二表示，藉由提供这样的政策指引细节，将让投资人确信就算美联储停止买债、利率也将长时间维持在低档。(完)