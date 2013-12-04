路透专访：新兴国家应确保汇率灵活性以应对资本流出--IMF副总裁朱民

* 有必要实施灵活的汇率以应对资本流出

* 资本流出新兴市场势头发生逆转

* 中国改革计划合理--IMF副总裁朱民

路透利雅得12月5日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民表示，新兴经济体需要确保其汇率足够灵活，以应对不稳定的资本流动。

美联储5月曾首次称可能需要开始缩减购债计划，此后数十亿美元流出新兴市场。美联储缩减刺激将重创存在大量经常帐赤字的新兴国家。

但朱民对路透表示，资本流动11月再次转向，因为美联储推迟退出计划，给予新兴国家喘息时间，以为美联储撤出计划做准备。

“汇率灵活性的确是应对这种资本流动波动的首道防线，”朱民在利雅得参加一次金融会议的间隙表示。