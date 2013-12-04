路透专访：新兴国家应确保汇率灵活性以应对资本流出--IMF副总裁朱民

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
* 有必要实施灵活的汇率以应对资本流出
* 资本流出新兴市场势头发生逆转
* 中国改革计划合理--IMF副总裁朱民
路透利雅得12月5日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民表示，新兴经济体需要确保其汇率足够灵活，以应对不稳定的资本流动。
美联储5月曾首次称可能需要开始缩减购债计划，此后数十亿美元流出新兴市场。美联储缩减刺激将重创存在大量经常帐赤字的新兴国家。
但朱民对路透表示，资本流动11月再次转向，因为美联储推迟退出计划，给予新兴国家喘息时间，以为美联储撤出计划做准备。
“汇率灵活性的确是应对这种资本流动波动的首道防线，”朱民在利雅得参加一次金融会议的间隙表示。
“这是应对海外冲击的最重要防线。因此要确保汇率的灵活性，”他说，但没有详细说明。
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
路透4月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017-04-12 11:00 FAST.OQ Q1 2017 Fastenal Co 2017-04-12 BMO DAL.N Q1 2017 达美航空(Delta Air Line) 2017-04-13 12:00 WFC.N Q1 2017 富国银行(Wells Fargo) 2017-04-13 BMO JPM.N Q1 2017 摩根大通 2017-04-13 BMO C.N Q1 2017 花旗 2017-04-13 BMO PNC.N Q1 2017 PNC Financial Se
0008GMT * 美元/韩元开盘报1,137.0，早盘高见1,140.2，上个交易日收盘价为1,134.5 * 亚洲时段市场气氛普遍看涨美元，因地缘政治风险加剧 * 美元/韩元或许确认看涨的技术面线索，暂时处于波林格上升趋势 * 周一若收在1,136.0之上，将巩固利好美元的技术面倾向 * 交易员高度戒备有关美国可能对朝鲜采取行动的消息 * 美国上周对叙利亚发动导弹袭击标志着特朗普的基调出现转变(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)