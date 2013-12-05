修正-路透专访：新兴国家应确保汇率灵活性以应对资本流出--IMF副总裁朱民

IMF之前敦促中国促进人民币汇率市场化，减少干预。上月中国人民银行行长带来加速汇率改革的前景，提升人民币市场化的空间。

发展中国家10月时要求IMF帮助其应对美联储缩减刺激计划带来的市场波动。

朱民称，据IMF了解，自美联储5月发出预警以来，新兴国家一直在努力通过收紧财政政策和对抗通胀来改善基本面。

朱民表示，一些新兴国家还实行刺激贸易的政策，以降低大量经常帐赤字，同时还通过加息来应对本币贬值，但朱民未给出更多细节。

朱民还指出，中国可能需要几年时间来推动经济成长由投资带动型向消费驱动型转变。

“中国目前方向正确，但这并不是一件轻松的事。投资占GDP的47%，这一比率很高，而消费偏低，”他说。

他还表示，中国需要时间来推行开放服务业等改革，以降低投资在GDP中所占比重。

“这会是一个中期调整过程。政府目标是到2020年将人均收入提高一倍，并改变经济成长模式。我们认为这一目标合理，”他表示。(完)