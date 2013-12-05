金砖国家：12月4日股汇市收盘纵览

路透12月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月4日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收低0.69%，报995.75点。

中国股市：沪综指放量收升1.3%至近三个月新高，上海自贸区板块领涨

香港股市：自31个月高点进一步下跌，美联储缩减购债传言再起

中国汇市：人民币即期收涨至逾三周新高，引发人民币新一轮升值预期

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拉美股市：巴西股市周三微幅收低，此前美国公布的就业数据强劲，增强了市场对美联储可能很快开始缩减货币刺激措施的预期。巴西股市Bovespa指标股指 连续第三日下跌，周三收低0.26%，报50,215.79点。

拉美汇市：巴西雷亚尔连跌第四日，美国乐观数据引燃FED政策疑虑

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南非股市：收盘几无变动，投资者买入啤酒企业SABMiller等股票，但在大宗商品价格下跌后抛售矿业股。Top-40绩优股指数 上涨0.16%，报39,258.76点。综合指数 升0.05%，报43,986.37点。

南非汇市：兰特兑美元扩大跌势，因臆测美联储不久就将缩减购债

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印度股市：连续第二日下跌，在美国公布月度非农就业数据及本周稍后印度公布大选结果前，投资者对ICICI Bank等绩优股进行获利了结。指标BSE指数 下跌0.7%，或146.21点，报20,708.71点，创下近一周最低收位。NSE指数 下滑0.66%，或40.90点，报6,160.95点，收于重要的心理关口6,200点下方。

印度汇市：卢比上涨，印度一国营电力传输企业售股，引发外资流入，带动卢比上涨，与此同时其他新兴市场货币因担心美联储提前缩减货币刺激措施而受到打压。卢比兑美元 收报62.05/06，周二报62.36/37。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,364.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.7%，报751.55点。