《中国报摘》--中国证券报12月5日

* 头版头条:

--记者获悉，全国城镇化工作会议将于近期召开。业内人士认为，中国新型城镇化路径将逐渐明晰，会议或提出推动包括户籍、土地和财税等在内的三大改革，真正走以人为核心的新型城镇化道路。

* 其他:

--国务院常务会议决定，将铁路运输和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点。至此交通运输业已全部纳入营改增范围。

--中国铁路建设投资公司公布年内第二次动车组（非高寒）采购项目中标候选人公示。在公开招标的258列及议标的56列动车组中，中国北车 共中标153列，总价值约289亿元人民币，成为最大赢家。

--上海证券交易所副总经理谢玮表示，上交所将于12月26日全面启动个股期权全真模拟交易，大概在明年1月底之前完成所有系统缺陷的修正。如果一切顺利，个股期权将于明年4月上线。

--中国证券登记结算公司有关部门负责人表示，根据证监会要求制定的网上配售细则已基本完成，将依据证监会统一部署发布，有望近期出台。

--海南航空 拟与乌鲁木齐城市建设投资公司共同投资30亿元组建乌鲁木齐航空。其中海航出资21亿元，占比70%，乌鲁木齐城市建投出资9亿元，占比30%。