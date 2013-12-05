韩国经济：第四季经济将成长0.8%或更高--央行官员

韩国央行经济统计部门主管Jung Yung-taek对记者称，“如果第四季经济成长率达到0.8%或更高，则将实现年度成长率预估，我认为(实现该成长率)应该没什么大问题，”

2012年韩国经济成长2.0%；路透10月时调查的30位分析师预计，今年韩国经济成长2.7%。(完)