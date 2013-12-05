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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 08:29 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月5日至12月12日

汤森路透12月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月5日至12月12日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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12月05日 BMO Q3 2013 Dollar General Corp. 0.70 26 0.63

12月05日 BMO Q3 2013 The Kroger Co. 0.53 19 0.46

12月09日 AMC Q3 2013 PVH Corp. 2.24 18 2.34

12月10日 BMO Q1 2014 AutoZone Inc. 6.29 18 5.41

12月10日 AMC Q2 2014 H&R Block -0.37 9 -0.37

12月11日 Q1 Earnings Call 1.04 24 0.95

12月11日 BMO Q4 2013 Joy Global Inc. 1.11 21 2.05

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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