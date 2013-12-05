《美国上市公司业绩公布日程表》--12月5日至12月12日

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
汤森路透12月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月5日至12月12日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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12月05日 BMO Q3 2013 Dollar General Corp. 0.70 26 0.63
12月05日 BMO Q3 2013 The Kroger Co. 0.53 19 0.46
12月09日 AMC Q3 2013 PVH Corp. 2.24 18 2.34
12月10日 BMO Q1 2014 AutoZone Inc. 6.29 18 5.41
12月10日 AMC Q2 2014 H&R Block -0.37 9 -0.37
12月11日 Q1 Earnings Call 1.04 24 0.95
12月11日 BMO Q4 2013 Joy Global Inc. 1.11 21 2.05
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选