《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日

**上海证券报**

--从接近国土资源部人士处获悉，新土改方案正在加紧设计，农地流转已进入“倒计时”。据了解，近日10余家投资机构云集海南，了解土改推进的最新情况，海南土改有望率先破题。

--记者获悉，第二批新能源汽车试点城市推广名单近期将出台。来自车企的知情人士透露，在12月底之前，前两批新能源汽车试点推广城市(包括城市群)总数有望达到100个。

--《南京长江航运物流中心规划》日前获南京市政府正式批复。该规划将围绕长江航运物流发展带，中心将规划总面积26.33平方公里的物流园。

**证券时报**

--记者从广州和深圳多家基金公司获悉，货币基金存到银行的一个月协议存款利率已突破7%大关，明显高于半个月前的5.5%。

**人民日报**

--中央农村工作领导小组副组长陈锡文表示，农村土地制度改革三条底线不能突破：不能改变土地所有制；不能改变土地的用途；不能损害农民的基本权益。

--国家互联网信息办公室网络新闻协调局局长刘正荣表示，截至11月底，全国微博客账号总量已突破13亿。

**21世纪经济报道**

--据记者获悉，全国政协经济组正在就房地产调控的热点和焦点问题进行调研，并将形成调研报告，提交给决策层。

**第一财经日报**

--记者获悉，上海银监局对辖内各商业银行下发了“关于商业地产融资风险的通知”，其中提到，据摸底，截至今年9月，上海各商业银行对149个城市综合体发放贷款已突破700亿元，同比增长30%-40%。

**金融时报**

--中国工商银行 宣布与中国移动合作推出首家基于4G网络的自助银行。

**东方早报**

--恒大地产 周三在上海和南京连拿六幅地块，总价达96.86亿元。(完)