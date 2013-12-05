国际油市：美国原油连涨四日后小跌，略高于97美元

美国能源资料协会(EIA)报告显示，在截止11月29日当周美国原油库存减少560万桶，结束库存连续10周增加的势态。路透调查为预期增加30万桶。

石油输出国组织(OPEC)周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。

伊朗周三确定七家西方石油公司名单，要求这些公司在国际制裁取消后恢复在伊朗的油气生产，并称将在明年4月拟定投资条件协议。

美国11月民间就业增长速度为一年来最快，为美国联邦储备理事会(美联储)在未来几个月开始缩减购债规模进一步扫清了道路。 (完)

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