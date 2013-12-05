国际油市：美国原油连涨四日后小跌，略高于97美元

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
美国能源资料协会(EIA)报告显示，在截止11月29日当周美国原油库存减少560万桶，结束库存连续10周增加的势态。路透调查为预期增加30万桶。
石油输出国组织(OPEC)周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。
伊朗周三确定七家西方石油公司名单，要求这些公司在国际制裁取消后恢复在伊朗的油气生产，并称将在明年4月拟定投资条件协议。
美国11月民间就业增长速度为一年来最快，为美国联邦储备理事会(美联储)在未来几个月开始缩减购债规模进一步扫清了道路。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/郑茵 审校 张荻/孙茉莉)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选