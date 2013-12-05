《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月5日

*工商时报：

--市场游资浮滥，立委关切台湾房市是否有泡沫化危机? 财政部长张盛和周三在立法院表示，台北市房价已经非常高，从房价所得比等多项指标观察，台北房市已达到泡沫化指标。

--被财金两大部会点名提出并购评估报告的兆丰金控 董事长蔡友才，周三接受媒体访谈表示，“格局绝不会局限在公公并!”兆丰金将一并评估公民并，及海外并购等其他可行性，检视哪种并购策略才有助于兆丰金走上亚洲区域银行之路。

--民法修正案将最高利率上限从从20%下修至16%，成为周三财委会上的热门质询焦点，目前除了台湾银行、土地银行两大国银的信用卡利率已普遍低于12%之外，昨日华南银行、合作金库银行、台湾企银等三家行库均表示，利率降至16%之后，仍愿继续作信用卡业务。

--国际半导体设备暨材料协会(SEMI)周三公布最新年终预测，2013年全球半导体制造设备市场营收达320.2亿美元、年减13.3%，惟明年荣景可期，将出现23.2%的强劲成长，台湾则连续第四年蝉联全球第一。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗周三在立法院表示，课征证所税上路后，台股每季交易逾5亿台币的大户跑掉近半，对照实施前台股大户有1,253户，但现在只剩664户，股市大户至今没有完全回笼，台股成交量无法做大。

--台湾将成为全球金融市场，唯一“不准银行设静止户”的国家。立法院财委会周三决议，要求银行业在三个月内全面解冻既有近五千万户静止户。

--房市泡沫化风险升高，财委会立委担心公股行库承受的风险，对此，八家公股行库中，有七家董座周三在立法院备询时表态应可通过房地产下跌三成的压力测试，只有台企银表示可能无法通过。(完)