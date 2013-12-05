中国金融：利率市场化对改善中小企业融资的作用有限--央行官员

路透上海12月5日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成日前表示，要正确认识利率市场化的作用，其主要是为了合理配置金融资源，提高资源配置效率，而对中小企业融资难、融资贵等结构性问题作用有限。

上海证券报周四引述盛松成指出，由于国有企业和融资平台等议价能力较强，利率市场化后银行为提高经营效益，贷款投放可能会向中小企业等高风险领域倾斜，并收取更高的贷款利率，以弥补其较高的信贷风险。

他进一步认为，因此短期内中小企业融资难问题可能有所改善，但融资贵的问题仍将存在。即便在已经实现利率市场化的印度、印尼、泰国等国家，其小微企业仍普遍存在融资难、融资贵的问题。

而对于广受关注的存款利率上限何时放开的问题，盛松成谈到，实际上随着利率市场化的深入，市场化定价的金融资产在不断扩大，特别是理财产品和信托计划，一定程度上形成对存贷款的替代，其收益率可作为利率市场化后存贷款利率的一个良好参照。

他认为，利率市场化后存款利率将逐步和理财收益率并轨。目前三个月期限理财产品预期收益率约为4.6%，三个月定期存款利率约为2.8%，二者大概相差1.8个百分点。2011年以来银行存款理财化趋势愈加明显，由于存款利率明显低于理财收益率，利率市场化后预计存款利率将会走高，逐步趋近于理财收益率，最终二者实现并轨。

同时，利率市场化后贷款利率将和信托计划收益率趋同。从监测数据看，信托计划收益率平均高于贷款利率将近1个百分点。目前一年期信托计划预期收益率约为7.2%，一年期贷款利率约为6.7%，二者相差50个基点。利率市场化后，预计二者将逐步趋同，贷款利率会上升，但幅度不会太大。

盛松成并指出，中国信贷市场仍是典型的卖方市场，从资金供给看，银行在金融体系中仍占主导地位。未来一段时期，投资仍将在经济增长中发挥巨大作用。

根据利率决定理论和相关实证研究，利率和投资正相关，而与储蓄负相关，且贷款利率对固定资产投资更为敏感，巨大的投资需求将推动贷款利率继续高企。

盛松成认为，利率市场化后，存贷款利率都会上升，但贷款利率上升空间要小于存款。因此，利率市场化后存贷利差会缩小，但大幅收窄的可能较小。