更正-台湾货币市场：台币短率稳中隐含走低压力，一年存单标售有套利变数

(更正股市变动报价及成交量)

* 台币短率大致平稳，少数交易略走跌

* 364天期存单标售在即，套利资金或压抑利率

* 美元拆借利率线型陡峭直上

记者 林妙容

路透台北12月5日 - 台湾银行间台币拆借短率周四无明显变化，但较能反应市场供需的短票和RP利率仍带有走低压力。由于时序仍在提存期初，银行有机会便采负数操作，积极寻求资金去化管道，即使市场今日未见资金明显浮滥，仍令短率略往区间低位靠近。

货币市场人士指出，虽然国际市场重新关注美国量化宽松(QE)退场时程，但台湾本地台币资金水位一直持于偏多状态，央行的冲销力道也没有增加，资金面可能会压低标售利率。

加上近期美元/台币换汇交易(FX SWAP) 市场处于大幅折价，这使得拿资本成本较低的美元换汇成台币，再投往央行一年期台币存单的套利空间存在，市场重新评估明日标售的364天期存单利率或落在上期得标利率0.615%附近，甚至不排除有机会走低。

〞SWAP那边的折点今天缓和了，不排除是有人拿美元出来换台币，准备投明天的央存单。〞一本地银行资金调度人士称。

台湾央行将在12月6日、13日每月例行性地标售一年期、两年期的定存单，金额各为1,000亿以及100亿台币，11月标售的一年期定存单加权平均得标利率在0.615%，低于市场预期；两年期定存单加权平均得标利率在0.756%，也略低于预期。

相较美元/台币SWAP市场报价折幅有所缓和，本地美元拆借市场 的利率曲线仍扶摇直上，不见美元流动性改善。交易员指出，为补充美元缺口，部分银行甚至向客户以较高利率议价拿入美元，应付短期周转。

交易员回报经纪商的成交利率，美元拆借一个月期 早盘成交在0.80-0.85%，再较上日跳升约5个基点。报价端甚至直接跳升10个基点。

本地时间12:55时：

**台币兑美元 午盘收升9.2分报29.600。

**台股 小跌0.44%，报8,380.74点；成交量 为626.29亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日区间在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日也在0.380-0.420%。

**短票市场利率稳中略趋跌**

短票市场方面，票券商称今日发票量不大，与银行承作的短票交易很快消化完毕，多数银行对利率持坚，令利率稳于当前；但亦有少数银行为寻求提存期初的资金去化，愿接受较低的利率成交，但此类交易仍属少量。

一大型票券商指出，今日仍以到期续作为主，如能调得跨年资金就先行安排，但部分银行资金落点仍只能在年内，跨年资金供应料要等到月中过后会较为明朗，但以当前台币资金水位偏多的情况判断，不致过分担心月底的紧俏状况。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%；跨年天期的主交投在0.62%，少量成交见0.61%，上日在0.62%。跨过农历年的较长天期短票则见成交0.63%为主。

今日存单到期金额为446.5亿台币，发行金额稍晚公布。 周五央行存单到期5,358.35亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负108亿台币，累计超额准备为负108亿，加计前期1%的超额准备为695亿台币。

**RP利率位于区间低位**

债券市场附买回(RP)成交利率仍在区间的低位。月初投信的资金充裕，申购款回流，令公债与公司债的附买回利率持续位于区间低位。

交易商指出，目前距离年底已经不到一个月的时间，为免资金都挤在年底前到期，目前积极地引导投信将资金跨过年底。

〞不能跨的，落在年底以前的，利率都有下去一点。〞一位证券商交易员表示。

他们认为，由于目前仍在月初，预料月底以前的资金仍将相当充裕。而央行12月26日将召开第四季的全体理监事会议，预料也将会是市场关心的事件。

由于台湾经济成长率相当疲弱，市场认为，央行年底的利率决策会议，将没有升息空间。台湾央行9月底时将重贴现率连九季维持不变于1.875%。

另一家票券商交易员则表示，虽然目前市场上可以跨年的资金并不多，但预期年底的紧缩效不同以往，因此会〞提早准备，能跨的就会请他们跨。〞

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，利率的低位成交较多，区间同于上日。