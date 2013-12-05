港报社评：普选特首，多提务实方案--星岛日报12月5日

政府公布政制谘询文件，虽然表明没有方向性，仍遭部分泛民主派议员批评隐晦地设下框架，希望市民表态时脱框而出。

有关政制改动除了要得到立法会通过、行政长官同意之外，还要得到全国人大常委会批准，故港人不能够对中央的框架视若无睹。谘询内容同时包括比行政长官换届早一年的下届立法会产生办法。有议员批评谘询文件所提问题，不包括立法会功能组别的存废，希望市民脱框表达意见。

人大常委会当年公布，香港可以在2017年普选特首时，已经提出待特首普选落实后，立法会才可以全面普选产生。因此，在未普选特首前就废除功能组别，恐怕中央不会同意。原则上，市民大可表明希望“双普选”的立场，并仔细研究，如何“循序渐进”，在下届立法会选举中，引入更多民主成分。

行政长官的提名机制始终是争议焦点，有学者和政党提出公民提名的机制。今次谘询文件引述《基本法》第45条，指出只有提名委员会有权提名特首候选人，排除公民提名的法律基础。

个别议员认为，市民不如放弃「真普选」的幻想。但环顾世界各地的民主政体，并非所有政府首长选举，都有公民提名的机制。市民要想清楚，公民提名是否真普选的必备条件？若撇除公民提名的构思，在提名委员会的法律框架下，可以有怎样的设计？

作为负责任的政治人物，要让市民看到其他较有机会落实的“次选”方案，避免让公民提名独占议题。如果泛民营造成社会非要公民提名不可的气氛，泛民恐怕会令自己陷于两难境地，如果一拍两散，整个社会都要赔上代价。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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