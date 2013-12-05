港报社评：政改死马当活马医在框框内争真普选--明报12月5日

政改谘询文件公布，总的而言并未偏离乔晓阳和李飞先后划下的框架；不少意见认为即使实施普选特首，若没有其他配套设计，管治困局仍然难以化解，但整体社会仍应做好今次谘询。

回归16年，历经3名特首，已证明现在的畸形政治体制，谁管治都会跌入困局。不少有识之士期望今次政改会触及政制格局，调整行政与立法形态。可惜政府的谘询文件，仅把“行政长官的政党背景”列为议题，反映当局的短视与因循。

政务司长林郑月娥囿于框架所限，难有大动作，但看到她与主流港人的认知，仍较一致。如她说到若政改泡汤，香港整体将要付出很大代价，虽较婉转，起码显示与当局一些宣扬原地踏步没有什么大不了的人，有很大不同。

其次，谘询文件没有提及特首必须爱国爱港，林郑月娥引述基本法条文有关特首的角色与职能，认为特首爱国爱港，不言而喻。客观上起码未激化泛民阵营的不满，有利于开展谘询工作。不过“不言而喻”实际上有点掩耳盗铃，因为谘询文件所胪列条条框框，基本上由“爱国爱港”引伸而来，这些没有法律准则的说法，预期日后仍将左右政改讨论。

理论上，即使按基本法的规定、全国人大常委会的解释和《决定》，仍然有机会得出对任何参选人都没有不合理限制的选举办法。如提名委员会组成，已有建议扩大提委会的选民基础，经由公平办法产生。

林郑月娥期望议员以开放包容的心，理性务实讨论，这话也适用于全社会。若要出现理性务实讨论政改的氛围，就要避免出现激进团体牵动甚至骑劫政改议题的局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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