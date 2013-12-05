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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 09:29 BJT

菲律宾数据：11月CPI同比增长3.3%符合预估，增速为九个月来最快

路透马尼拉12月5日 - 菲律宾11月消费者物价指数(CPI)较上年同期增速为九个月来最快，因天气相关因素导致供应遇阻，但通胀上行料不会促使其央行在本月的政策会议上加息。

11月CPI较上年同期增长3.3%，符合路透调查预估，而且也处在菲律宾央行预估区间3.3-4.1%的低端。

数据还显示，11月CPI较前月成长0.4%，符合路透调查预估；11月核心CPI较上年同期成长2.8%。

菲律宾央行12月12日将召开今年最后一次政策会议，料其将维持指标利率稳定在3.5%的纪录低位。

菲律宾央行称台风灾害影响，未来数月的通胀可能会上升，但表示台风对物价的影响料不会持续。菲律宾央行称当前的政策适宜，但必要时会做出调整。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)

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