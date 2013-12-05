港报社评：政改谘询有容乃大，相互妥协化解分歧--信报12月5日

港府昨天发表政改谘询文件，就行政长官普选和立法会产生办法启动首轮谘询。今次谘询没预设任何具体方案，开放讨论选举产生办法的一切可能性，但同时强调普选的制度设计必须符合基本法和人大常委会决定的规则。

政府表示首轮谘询只广泛听取各方意见，大有“海纳百川，有容乃大”的气量。讨论并非毫无范围，文件列出7个普选特首的议题，包括提名委员会组成、产生办法，暗含这些议题讨论须按基本法和人大常委会阐释的范畴展开。

有泛民成员认为，选举产生办法谘询讨论是“假谘询”。谘询文件当中列出多个坊间提出特首直选产生办法的方案，包括“由一定数目合资格选民提名直接成为候选人”，并进行一人一票的普选，即泛民的“公民提名”方案。

但文件指出，任何绕过提名委员会的建议，都可能不符基本法。反映彼此分歧颇大，若缺乏各方共识，政改便有原地踏步之虞。政改不仅是选举制度设计的法律问题，更是政治问题，需要一定程度的政治妥协，这种消极性的妥协其实也可以产生积极性的作用。

上月，全国人大常委会副秘书长李飞来港，重申特首参选人要“爱国爱港”；对于提名委员会在普选特首法律过程的存在和功能，虽不可改变，但也没完全排除提名安排可有讨论余地。

综合而言，特首选举制度必须有竞争性，只要不违反基本法的原则，加入最大的公民参与比例，以体现公民集体意志的民主成分。大家如何在目前宪制现实基础上寻求一个相互妥协而非各走极端的方案，避免政改原地踏步对社会和人心造成冲击。

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