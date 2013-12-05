港报社评：政改向前行，需理性温和声音--经济日报12月5日

港府昨启动政改首轮谘询，有消极意见忧此仅属走过场。惟政改细节实存不少讨论空间，港人应积极表态，尤其大多数的温和声音须发声。

政改谘询专责小组昨发表首阶段谘询文件，就2016年立会选举和2017年普选特首，展开5个月公众谘询。谘询才刚启步，已有个别泛民主派质疑中央和港府，谘询仅表面功夫，甚至扬言现在就要全力准备占中。

惟此负面态度，实无助社会理性讨论。中央已多次表明有诚意在香港实现普选；港府的谘询亦未排除任何意见或方案，反映中央和港府确有意愿推动香港政制向前。

虽然立法会、特首双普选的框架已定，但不代表没讨论空间，反而有不少细节须谋公众共识。如基本法列明普选特首的候选人，须由提名委员会提名，惟提名委员会的构成，包括人数、界别、选民基础等仍待商讨。

又如，基本法规定提委会须经“民主程序”提名特首候选人，有意见忧提委会难反映民意，那民主程序应是委员一人一票、一人多票？凡此种种，都值得公众讨论。

然而，现时就香港政改讨论，已被热衷政治的政党或团体主导，渐演成激进声音和保守意见的两极角力。此不单令香港民主停滞，更会激化已存的社会及政治矛盾。

正因如此，占港人绝大多数的中间、温和声音更应藉今次政改谘询，主动发声，那中央、港府纵有倾向，亦一定要吸纳这些意见，泛民主派在民意即选票的压力下，亦不能只图站道德高地而忽视政治需要妥协的现实。

如此才有望磨合出各方皆可接受的中间落墨方案，这需要温和理性的市民站出来表达意见。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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