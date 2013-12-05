《全球主要国家债券发行预告》--12月5日-12月12日

路透12月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时 间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 12/5 日本 三个月期贴现国库券 12/5 日本 10年期公债 12/5 西班牙 标售公债 12/5 法国 标售长期政府债券(OAT) 12/6 日本 六个月期贴现国库券 12/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 12/10 日本 30年期公债 12/10 美国 三年期公债 12/10 西班牙 标售六个月及12个月期国库券 12/11 美国 10年期公债 12/11 德国 50亿欧元 两年期公债 12/11 日本 两个月期贴现国库券 12/11 意大利 标售国库券 12/12 意大利 标售中长期债券 12/12 美国 30年期公债 12/12 日本 三个月期贴现国库券 12/12 日本 五年期公债 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)