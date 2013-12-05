版本:
中国
债券 | 2013年 12月 5日 星期四 09:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月5日-12月12日

路透12月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。
                      
 日期    时间    国家     规模        发行细节
 12/5            日本                 三个月期贴现国库券
 12/5            日本                 10年期公债
 12/5            西班牙               标售公债
 12/5            法国                 标售长期政府债券(OAT)
 12/6            日本                 六个月期贴现国库券
 12/9    1350    法国                 标售国库券(BTF)
 12/10           日本                 30年期公债
 12/10           美国                 三年期公债
 12/10           西班牙               标售六个月及12个月期国库券
 12/11           美国                 10年期公债
 12/11           德国     50亿欧元    两年期公债
 12/11           日本                 两个月期贴现国库券
 12/11           意大利               标售国库券
 12/12           意大利               标售中长期债券
 12/12           美国                 30年期公债
 12/12           日本                 三个月期贴现国库券
 12/12           日本                 五年期公债
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐