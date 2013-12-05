路透调查：巴西雷亚尔明年可能跌至近五年低位，央行的干预压力不减

* 巴西雷亚尔兑美元12个月后料贬至2.443

路透圣保罗12月4日 - 路透周三公布的调查显示，巴西雷亚尔在未来12个月可能跌至接近近五年低位，造成央行明年宣布新一轮市场干预的压力增加。

根据30位分析师预测的中值，巴西令人气馁的经济成长前景，以及公共帐目的恶化，令投资者忧心冲冲，因此12个月后雷亚尔 将贬至2.443。

在11月的调查中，分析师预估巴西雷亚尔兑美元在12个月后将交投在2.400。

自此之后，直到最近，巴西经济不断传出坏消息，包括第三季经济出现2009年初以来首见的萎缩，使得悲观气氛益发浓厚。巴西曾被视为全球最有前途的新兴市场之一。

“昨天公布的GDP数据显示经济严重失衡，”Espirito Santo投资银行资深分析师表示。

“目前经常帐赤字接近相当于GDP的4%。由于国外直接投资不是那么的大，如今我们仰赖波动更大的短期资本。”

外资在巴西期货市场建立的雷亚尔空仓已超过200亿美元，使得雷亚尔兑美元在短短一周挫跌逾3%，在周三稍早来到约2.37。

分析师列出谨慎看待巴西的理由有：可能被降评、对美国明年缩减刺激的反应料很大，以及在10月总统大选前政治面充满不确定性。

花旗银行新兴市场策略主管Dirk Willer在研究报告中写道，“巴西央行似乎极有可能到2014年继续干预计划，尤其是考量到明年的大选，决策者希望能避免发生雷亚尔大幅贬值和通胀升高的情况。”