《中国债券市场每日交易备忘》--12月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部240亿元人民币30年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值5.11% 中国节能环保集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 康美药业 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 春和集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，国开行主承 万丰奥特控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 酒泉钢铁集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 安徽省外经建设集团7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302010，票面利率6.38% 谷神生物科技集团2亿元一年期短融041353081，票面利率8.5% 红星美凯龙家居集团5亿元三年期中票101351031，票面利率7.5% ============================================================================ 三、缴款： 六安城市建设投资公司6亿元七年期固息债1380371，票面利率8.00% 海航旅业控股集团10亿元五年期固息债1380369，票面利率7.31% 中国国电集团90亿元人民币三个月期超短期融资券 大唐发电 20亿元三个月期超短融 江西高速公路投资集团6亿元三个月期超短期融资券 招商证券 15亿元三个月期短期融资券 安信证券15亿元三个月期短融 云南建工集团10亿元一年期短期融资券 酒泉钢铁集团38亿元3/5年期中期票据 安徽省高速公路控股集团10亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 南京第一农药集团有限公司5.5亿元一年期短融041252057到期兑付，票面利率5.7% 浙江恒逸集团10亿元一年期短融041253065到期兑付，票面利率5.2% 中国华能集团40亿元一年期短融041254062到期兑付，票面利率4.58% 济宁供水集团总公司3亿元一年期短融041260087到期兑付，票面利率5.27% 山东省鲁信投资控股集团5亿元一年期短融041260088到期兑付，票面利率4.95% 陕西延长石油集团30亿元一年期短融041260089到期兑付，票面利率4.58% 东海证券10亿元三个月期短融1390072到期兑付，票面利率5.10% 财政部120亿元15年期固息国债010004付息，票面利率4.69% 农发行250亿元五年期固息债110419付息，票面利率3.55% 山西煤炭进出口集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180176付息，票面利率6.85% 中国建材 50亿元三年期中票1182364付息，票面利率5.06% 国开行500亿元10年期浮动利率(一年定存基准)金融债1202201付息，基本利差0.93% 农发行251.9亿元五年期固息债120418付息，票面利率4.00% 沛县国有资产经营10亿元七年期固息债1280446付息，票面利率7.20% 鲁信投资控股集团5亿元三年期中票1282520付息，票面利率5.15% 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票1282521付息，票面利率5.56% 成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票1282522付息，票面利率5.56% 常州市交通产业集团5亿元五年期中票1282523付息，票面利率6.30% 金光纸业投资公司30亿元五年期中票1282524付息，票面利率5.86% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --财政部周四稍晚刊登相关通知称，国有金融企业发行可转换公司债券，发行主体应当为境内外上市公司，且 发行人须保持国有控制力，在可转债行权后，原则上国有控股地位保持不变。 --银行间市场交易商协会(NAFMII)发布报告指出，为更好地推动城镇化建设，可以借鉴国际市政债券经验，通 过发展市政建设票据，建立符合中国城镇化发展要求的市场化、规范化、透明化融资机制。 12/8中国海关公布11月进出口贸易数据 (10月顺差311亿美元) 12/9国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-1.5%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为3.2%) 12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月为20.1%) 11月社会消费品零售总额 (10月为13.3%) 11月工业增加值 (10月为10.3%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 曹巍浩/李宏薇)