路透调查：欧元近期强劲走势料将逆转，因欧洲央行立场仍温和

* 欧元料将扭转上升趋势

* 预料欧元一年后将来到1.27美元

* 英镑兑欧元将走强

记者 Jonathan Cable 编译 张明钧

路透伦敦12月4日 - 一项路透调查结果显示，欧元将在未来一年内扭转近期的上涨趋势，因欧洲央行将延续温和的立场，与美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将减少刺激措施形成反差。

欧洲央行上月出乎市场意料之外地调降指标利率至0.25%的纪录低点，虽然各界预料该行不会再次降息，但有可能会透过长期贷款释出更多低成本资金。

这样的举措料将令欧元承压。

本周针对60位外汇策略师进行调查的结果显示，欧元一个月后料将来到1.35美元，六个月后料将报在1.30美元，一年后则料为1.27美元。

尽管欧洲央行意外降息，欧元周三稍早在1.35美元附近，报价仍较上月初水准上涨超过2%，而上述预估结果和11月时的调查一致。

瑞士信贷的Anezka Christovova表示，“我们预期欧洲央行持续偏向宽松。再加上市场重新聚焦于美联储即将缩减购债，欧元兑美元应该会走低。”

外界预期美联储将在3月缩小量化宽松规模，调降现为每月850亿美元的购债金额。

然而欧元区复苏仍相当脆弱，本周公布的多项调查结果显示，欧元区内主要经济体的成长力道强弱不一。

路透上月调查结果显示，有三分之二的受访者认为欧洲央行将会在明年初再度进行长期再融资操作(LTRO)，让银行能够取得低成本资金，藉以支撑欧元区内较为孱弱的成员国。

为了提升流动性并提振经济成长，欧洲央行已经透过两次长期贷款向货币市场注入超过1万亿(兆)欧元资金，一次是在2011年底，另外一次则是在2012年初。

近期对于英国景气复苏的乐观情绪升温，因英国公布了一连串的优异经济数据。目前市场价格显示，与几个月前的预期相较，市场对于英国央行升息时程的预期有所提前。