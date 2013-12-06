《香港重要政经日程》--12月6日-12月20日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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==================今日重要政经消息==================
12月6日（周五）
-- 华禧控股 首日挂牌。
-- 香港公布11月外汇储备。
-- 裕田中国 年报公布。
================== 近期重要政经消息=================
12月9日（周一）
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 新源控股 公布中期业绩。
-- 联太工业 年报公布。
-- 华人饮食集团 公布中期业绩。
12月11日（周三） -- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。
-- 寰亚传媒 公布第一季业绩。
*12月12日（周四）
-- 汇隆控股 公布中期业绩。
*12月20日（周五）
-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选