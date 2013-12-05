EIA库存周报：上周美国原油库存出现11周以来首次下降

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透纽约12月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，美国上周原油库存减少560万桶，墨西哥湾沿岸库存下滑幅度较大。通常由于税收方面原因，该地区的库存在本月都会大幅减少。
上周墨西哥湾沿岸原油库存减少280万桶，西海岸地区减少220万桶。此前美国原油库存已连续11周上升，11月29日止当周库存降至3.86亿桶。
墨西哥湾沿岸企业在1月初进行估算后，需要按库存原油的数量来交税，因此企业会在12月积极削减库存。
而之前路透调查受访分析师预期上周原油库存增加30万桶，周二美国石油协会(API)则公布库存大幅下滑1,240万桶。
“我们知道现在到年底，他们倾向于削减供应，但(库存下降)幅度比最看多油价的分析师所预期的都要大，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
“休斯敦船运航道曾经有雾，也可能影响到进口，”他说。
产能利用率增加3个百分点至92.4%，为2012年9月以来最大增幅，达到2004年以来同期最高水平。东海岸产能利用率上升8.1个百分点，为2012年11月以来最大增幅。
EIA数据显示，上周美国馏分油产量达到每日510万桶的纪录高位。
尽管如此，由于出口较大，馏分油库存最近几周依然下降。分析师预计上周库存会降低180万桶，但实际结果却是增加265万桶至1.14亿桶，让许多人大吃一惊。(完)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选