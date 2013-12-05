EIA库存周报：上周美国原油库存出现11周以来首次下降

路透纽约12月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，美国上周原油库存减少560万桶，墨西哥湾沿岸库存下滑幅度较大。通常由于税收方面原因，该地区的库存在本月都会大幅减少。

上周墨西哥湾沿岸原油库存减少280万桶，西海岸地区减少220万桶。此前美国原油库存已连续11周上升，11月29日止当周库存降至3.86亿桶。

墨西哥湾沿岸企业在1月初进行估算后，需要按库存原油的数量来交税，因此企业会在12月积极削减库存。

而之前路透调查受访分析师预期上周原油库存增加30万桶，周二美国石油协会(API)则公布库存大幅下滑1,240万桶。

“我们知道现在到年底，他们倾向于削减供应，但(库存下降)幅度比最看多油价的分析师所预期的都要大，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

“休斯敦船运航道曾经有雾，也可能影响到进口，”他说。

产能利用率增加3个百分点至92.4%，为2012年9月以来最大增幅，达到2004年以来同期最高水平。东海岸产能利用率上升8.1个百分点，为2012年11月以来最大增幅。

EIA数据显示，上周美国馏分油产量达到每日510万桶的纪录高位。