港报财经评论：弱势日圆资金四处搵食--信报12月5日

弱势日圆资金四处搵食/ 习广思

美股高位见整固，但牛市气势仍在，只是今年升幅如此大，恐怕明年受退市影响，美股即使有升幅，也不及今年。目前大部分投行维持牛市看法，继续唱好美股。瑞信认为，起码有十个理由值得继续看好美股前景，分析员认为：1.美股风险溢价持续收窄；2.联储局货币政策支持股市；3.在债息升至3.5厘前，对股价仍未构成问题；4.资金流层面仍然利好；5.企业盈利增长预期属合理水平；6.美国企业利润改善将远胜投资者预期；7.部分风险指标尚未到达极端水平；8.企债息差为股票带来支持；9.就算有宏观意外事件，也只是中期调整而已；10.一个未出现10%调整幅度的牛市，升势将持续更长时间。瑞信认为美股升势将持续，直至美股明显较美债昂贵为止，或者货币政策转向，而市场风险胃纳急降，短期调整仍属整固而已。

港股续在高位争持，恒指承接美股低开，但中国内地A股消化IPO重启消息后回升，在好淡支持之下，港股维持整固格局。恒指昨天收报23,728点，下跌181点。大市成交额672亿港元，沽空比率9.5%。受惠金融改革的中资金融股，表现见强弱，内银股后继无力，反见券商股、内险股升完再升，投资者应买强舍弱。蓝筹股轮流支撑恒指，中移动 因4G发牌消息逆市回升，继续发挥维稳作用，汇控 则成为主要抛售对象，拖累指数回落。大市板块轮流承接，濠赌股自高位整固个多月后，近日逐只轮流试新高，金沙 成功破顶后，昨日轮到银娱 及美高梅 。10月中，各大行齐声唱淡濠赌股，理由是估值见顶，短期调整云云，但来到年底做展望时，大部分分析员续维持乐观预期，意味着濠赌股强势未衰。

濠赌股或者暂时不会转势，但整个板块由年头带到年尾，2014年股市领袖应该会转变，濠赌股能否重复今年的升势，存有疑问。投资者宜留意濠赌板块的新趋势，多间赌场都在培植新公司，以图拓展澳门以外的市场。例如，Dynam 及励骏 的故事成为狂炒对象；凯升 到俄罗斯开赌的故事；国际娱乐 持有菲律宾赌场的故事，都是炒完再炒，走势续强。部分细型新股后继无力，有时候与其抽新股，不如在半新股中寻宝。部分热门新股上市炒完一水后，股价插水，但有人散货，有人收货，过一段时间后，仍有机会回升，但这些公司必须有概念、有故事，留意两只网游股云游 、博雅 昨日随科网股回升，云游周一跌至招股价才止跌。

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欧罗续高位争持/ 苏子

前天欧罗兑日圆略破140心理关口，触及140.02高位后便乏力再升，并向下作出较急调整，到欧洲收市后已跌穿139的重要即市支持位，并成功触发不少止蚀沽盘入市，使汇价在破位后一度急挫至138.68低位。但到美国收市时，欧罗已强力反弹，除收复139关外，更在日线图呈现十字星待变形态，故汇价短期在高位争持的机会较高。由于目前欧罗兑日圆的走势仍然受到正呈大弱势的日圆所影响，故日圆一日未能摆脱目前的大弱势，则欧罗兑日圆仍会在高位争持，并有机会再度突破前天的140.02高位，暂时未必会见顶回落。

留意前晚美元兑日圆微破102支持关口后，当触及101.96低位便成功获得强劲承接力，最后强力反弹至102.50水平收市。前晚美元未能在跌破102关口后继续走低，反映目前市场趁低买入美元兑日圆的力量，已盖过获利回吐的力量，有利汇价再度挑战103关及前天的103.38高位。不过，若然稍后美元兑日圆一直未能成功挑战前天的高位，并且回落至102支持关口以下收市，对美元兑日圆而言将是一个极为利淡的警号。美元若能在102以下收市，将确认见顶回落，届时欧罗兑日圆才有望向下作出较深及较久的调整，否则可能只会略为调整以改善目前的严重技术超买后，将会再次走高。

留意目前不少市场人士均认为140心理关口，并不是欧罗兑日圆最重要的阻力位，因为真正关键的重要阻力位是自2008年的169.96高位，跌至去年的94.05低位的61.8%反弹目标。因此，若稍后美元兑日圆一直稳守102支持关口不破，预料欧罗兑日圆将有较大机会突破前天的140.02高位，并朝着上述的61.8%反弹目标迈进。昨天的欧洲市，欧罗兑美元回落至1.3564低位便止跌回升，此低位刚好为50天SMA支持所在。如昨晚未见再次跌穿欧洲市的低位及低收，反而回升至1.36水平以上收市，小心市场可能会提前炒作今日欧洲央行的议息结果或对欧罗汇价有利，伺机把汇价显着挟破近期跌幅的61.8%反弹目标以触发市场上的庞大止蚀买盘。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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