港报财经评论：金改利上实重估价值--经济日报12月5日

金改利上实重估价值/ 林瑞芬

美股回吐，连挫三个交易日，幸中国内地股市造好，卸减港股下调压力，昨收报23,728，跌0.76%。内望神州，临近年底，国策仍频密出台，股改之后，4G牌发放靴子亦落地。此外，据本周政治局会议提出出台实际国家新型城镇化规划，国泰君安估计全面方案可望会在今个月下旬公布，成为2014年经济的亮点，以及改革之激化剂。据讲获李克强高度重视的上海自贸区发展更快，今年8月才定案，央行在周一正式提出金融支持的意见，从推动资本项目可兑换进程、扩大人民币跨境使用以及稳步推进利率市场化等多方面描绘了未来自贸区的金融改革路线图，自贸区成中国内地金融改革的试验田势明显。上海自贸区的金融开放，将使上海在明年迎来资本进入的巨大机遇期，日后若充分利用好资本，确对上海经济发展形成更大的推动作用，服务业、基建业等将直接受惠。大形势如此，憧憬上海实业有能力把握。

未来上海自贸区的发展，或多或少令市场重新检阅在区内主场股份，认为红筹上海实业 有优势，或带领股份再起。该股于1996年上市，刚好迎合了1997年大升市，由十多港元一度跳升至近六十港元，惜牛市转熊，自此股价不振。2009年度内，集团进行资产重组，落实出售多项非核心及非控股业务，包括悉数出售联华超市、光明乳业、微创医疗、中芯国际及上实医药科技股权，以重整资源重点培育基建和房地产业务，地产为近几年重要盈利贡献。看报表，持续业务的年度溢利虽在2009年转型之后有所攀升，由27.26亿港元升至2010年度为36.22亿港元、2011年度及2012年度则分别报41.37亿港元及43.26亿港元。惟近年上实仍跑输成功转型类公用股的北京控股 ，主要在转型路未能赶上市场形势。探讨上实的转型集中地产，在市场更多集中地产业发展更具优势地产股可拣下比下去；二来地产股近年常在政策博弈疑虑中，表现一般；相反，北控主力国策推动的燃气业务及水务身上，食正市场升浪。

上实最近出售了49%青浦区E区地块权益，总楼面面积约每平方米7,700元人民币，若土地增值税在35%。富瑞发表研究报告指，相信买家会给予合理价为每平方米1.18万元人民币，该行又相信公司会在2014年出售余下的51%股权，交易所得资金将有助改善公司现金流与重新部署资本。野村上月有份报告提出，上实此举或为业务发展重心由地产转向基建之相继部署。环保业务方面，上实建立一个受到政府支持的实力平台，持有于新交所上市，主务水处理及管理的上实环境；基建业务未来可望得益于交通需求的增长，地产业务亦会受惠于土地需求。总括而言，机遇在，风险在。

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新型城镇化，明年重中重/ 余少文

中国内地股市昨日造好，但国企指数仍未摆脱美股下挫的压力。随着中央政治局要求明年经济工作继续稳中求进，会议亦强调推进新型城镇化规划，城镇化是明年经济工作“抓手”。A股昨日开市已节节上升，跟国企指数裂口下跌不同，一度支持国指由低位反弹，可惜午后再扩大跌幅，全日跌79点或0.7%，收报11,368点，成交额146亿港元。而红筹指数跌28点或0.6%，收报4,651点，成交额55亿港元，如非中国移动 股价受惠4G发牌逆市上升，红指跌幅会更大。

国指昨日低见11,240点便反弹，仍未走出11月中升越11,000点以来，在11,250点至11,600点区间上落的走势，除非短期有利好或利淡消息出台，否则指数短期会继续在11,250点至11,600点上落，等稍后召开的中央经济工作会议、QDII2等。总之，只要中国内地股市继续上扬，则国指情况可以继续乐观。仍未有中央经济工作会议时间，但政治局前日召开会议，分析研究2014年经济工作和听取第二次全国土地调查情况汇报，一般12月的政治局会议所讨论的来年经济工作，都会是随后召开的中央经济工作会议的讨论内容。而政治局在分析来年经济工作时，强调全面贯彻落实十八大二中、三中全会精神，继续坚持稳中求进工作总基调等。即是说明年会继续稳中求进路线，承接三中全会的改革决定，“要坚持扩大内需战略、要实施互利共赢开放战略、要加快发展现代农业、要加快实施创新驱动战略、要坚持绿色低碳清洁发展、要走新型城镇化道路、要切实保障和改善民生”等七大方向。

但新华社稿件标题为“政治局：出台国家新型城镇化规划，做好房产调控”，会议同时又讨论土地调查汇报，即新型城镇化规划在明年会处于较重要的位置，可能成为落实三中全会决定的抓手。当然，新华社报道中，政治局会议并没有提及经济增长等问题，似乎有意淡化增长而强调改革，相信稍后召开的中央经济工作会议也会朝这方向讨论，不会有太大变化，即明年经济增长目标可能降至7%至7.5%之间，市场普遍预期降至7%。不管如何，既然新型城镇化规划是明年重点所在，相信涉及城镇化的行业都是焦点所在，也是近期不时提及的水泥、钢铁、基建等行业，故安徽海螺 、华润水泥 、鞍钢股份 、马鞍山钢铁 、中国南车 等可以待调整时考虑。

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