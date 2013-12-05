路透调查：明年日圆仍将疲弱，因预料日本央行进一步放宽政策

* 日央行料将推出更多刺激措施，这被视为日圆疲软的主因

* 美联储缩减刺激措施，将支撑美元走强

* 12个月后，日圆兑美元料走弱至108日圆

路透班加罗尔12月4日 - 路透周三公布的调查结果显示，日圆明年料将走软，因日本央行或将扩大本已庞大的经济刺激规模。这些刺激政策旨在推高通胀，并抵消消费税上调对经济的拖累。

路透对60位策略师的调查显示，一个月后日圆兑美元 将报102日圆，三个月后报103日圆，一年后报108日圆，上月调查中的预测值分别为99、100和105.5。

若日圆一如路透预测那样在一年后跌至108，则将是2008年金融危机低谷以来的低点。

2012年10月以来，日圆已累计贬值逾30%，主要因为日本首相安倍晋三推行的经济政策及日本央行每月700亿美元左右的经济刺激规模，这些措施旨在将日本拉出15年来的通缩与成长乏力困境。

刺激措施宣布已经八个月，措施本身再加上由此出现的日圆走低，推动了日本股市的上涨，周二日经指数 触及六年以来收盘高位。

尽管10月通胀率触及五年高位，但仍未达到日本央行目标。明年4月将要实施的全国消费税上调政策亦有可能遏制经济成长，今年第三季经济成长已有所放缓。路透调查的受访策略师认为，所有这些因素将促使日本央行明年推出更多刺激措施，使明年日圆汇率进一步下跌。

瑞穗银行资深分析师Colin Asher称，“全球主要央行中，日本央行将是2014年放宽政策幅度最大的。”

这位分析师预计，明年4月底日本央行在发布未来经济成长和通胀展望时，将宣布进一步放宽政策；他并预计一年后日圆将报114。

日本央行明年推出更多刺激措施的同时，美联储或将会缩减资产购买规模，最有可能是在3月。这将带动美元走强。

野村旗下10国集团(G10)外汇策略师Matthew Slade称，“推动(汇率的)主要因素是美联储明年开始缩减刺激措施，以及日本增加资产购买规模，”他预计一年后日圆将报109。

Slade还预计，随着美国债券收益率攀升并带动利差交易增多，日本投资者将继续把资金投向海外以寻求更高收益。

日本10年期公债收益率 周三尾盘报0.63%，美国10年期公债收益率 报2.80%。(完)