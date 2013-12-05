欧洲金融：德国财长警告称不能放松银行业监管--报载

路透柏林12月4日 - 德国商报(Handelsblatt)报导称，尽管有人抱怨官方监管已经够多，但德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)仍希望各国政府继续对银行业严加看管。

该报引述朔伊布勒讲话称，银行在规避监管方面仍然点子很多；更加严格的银行资本规定有助于促进银行业稳定，但这还不够。

“我知道银行觉得‘现在这就够了’，”他向德国商报表示，“但正如我前几天对德意志银行(Deutsche Bank)执行长Juergen Fitschen说的，造成危机的不是国家，而是金融业！因此，监管是不能停下来的。”

德意志银行 执行长Fitschen周三晚在柏林回应，“人们站在那里指责银行仍在规避监管，这让人无法接受。”

担任德国银行业联盟主席的Fitschen还在声明中表示，要说监管方面鲜有进展，那等于是忽视了“近些年影响深远的各种改变”。

他称很多监管措施都处于准备阶段或已经开始实施，比如上调资本和流动性要求、薪酬规定从严、建立单一清算机构和银行业联盟。

朔伊布勒表示，虽然他会继续努力在欧盟引入金融交易税，但他怀疑这种税能够在“可预见的未来”征收到期望中的金额。