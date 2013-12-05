欧洲金融：德国财长警告称不能放松银行业监管--报载

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透柏林12月4日 - 德国商报(Handelsblatt)报导称，尽管有人抱怨官方监管已经够多，但德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)仍希望各国政府继续对银行业严加看管。
该报引述朔伊布勒讲话称，银行在规避监管方面仍然点子很多；更加严格的银行资本规定有助于促进银行业稳定，但这还不够。
“我知道银行觉得‘现在这就够了’，”他向德国商报表示，“但正如我前几天对德意志银行(Deutsche Bank)执行长Juergen Fitschen说的，造成危机的不是国家，而是金融业！因此，监管是不能停下来的。”
德意志银行 执行长Fitschen周三晚在柏林回应，“人们站在那里指责银行仍在规避监管，这让人无法接受。”
担任德国银行业联盟主席的Fitschen还在声明中表示，要说监管方面鲜有进展，那等于是忽视了“近些年影响深远的各种改变”。
他称很多监管措施都处于准备阶段或已经开始实施，比如上调资本和流动性要求、薪酬规定从严、建立单一清算机构和银行业联盟。
朔伊布勒表示，虽然他会继续努力在欧盟引入金融交易税，但他怀疑这种税能够在“可预见的未来”征收到期望中的金额。
因此，在德国总理梅克尔的保守阵营与社会民主党的政治联盟谈判中，并未考虑这项税费。根据财政部的中期财务规划，该税从2015年起每年将征收到20亿欧元(27亿美元)。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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