路透调查：南非兰特一年后料走强，但近期面临震荡

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
* 兰特在美刺激举措缩减前面临震荡
* 升息或支撑兰特
* 双赤字将继续成为兰特汇率的障碍
路透约翰内斯堡12月4日 - 路透周三公布的调查显示，南非兰特兑美元到明年底料略走强，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始削减货币刺激规模前，将面临一波乱流。
本周对30位汇市策略师和分析师所做的调查预估，兰特/美元 一年后料走升近2%，至10.20。兰特周三在10.40的三周低点附近交投。
但美联储的量化宽松(QE)料在几个月内开始渐渐退场，分析师预测短期内兰特会有较剧烈波动。他们预测一个月后兰特将升至10.225，三个月后又跌至10.30。
“多数人预测第一季会遭遇一些因QE退场相关的疲弱走势，为时不长、幅度较大、不过不会像8月和9月时那么糟糕。”Informa Global Markets的Christopher Shiells称。
不过Shiells表示，市场押注在走向明年底之际，兰特和其他类似的货币将走强。
预期南非央行终将于2015年将利率自40年低位的5%调升，或也为兰特提供支撑。
但巴克莱分析师Mike Keenan称，尽管兰特多已消化完该国的经济利空，但“我们仍认为没什么太强因素能推动兰特持续复苏。”
他补充表示，南非的基本面仍不稳固，结构性的经常帐及财政双赤字问题短期内不太可能改善。(完) (编译 张若琪; 审校 李春喜)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
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