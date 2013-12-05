《全球主要央行动态》--12月5日

以下所列为上周四下午至本周四(11月28日-12月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书表示，随着经济以“温和至适度的步伐增长”，美国部分地区的雇主在10月至11月初期间加大招聘力度。这份褐皮书可能强化有关10月就业强劲增长的势头将延续至11月的观点。该报告还支持了美联储接近开始缩减购债的观点。

克利夫兰联储发布的研究报告显示，美联储可能会透过排除在通胀率接近2%目标前升息的可能性，加强对维持极低利率的承诺。研究显示，若将通胀底限设定在1.75%，且承诺只要通胀预计不会突破该水准，美联储就不会考虑升息，则可能将美联储升息时点延后至2016年第一季。若通胀底限设定在1.5%，则美联储仅会将升息时点延后至2015年第二季。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储目前下调过剩准备金利率的理由比以往更加充分。美联储在2008年将向银行支付的超额准备金利率设定为0.25%，从那以后就一直维持该水平。 另外，威廉姆斯呼吁联储尽快就何种因素会最终导致升息提供更多细节。

为让美国能够平顺过度最终收紧货币政策的时刻，当局提出一项政策工具，而美联储负责金融市场操作的关键官员对此工具表达强烈支持。提议中的工具名为固定利率全额配销逆回购工具(full-allotment reverse repo facility)，旨在吸收金融体系中的超额现金。纽约联储市场操作主管Simon Potter表示，这项工具为执行政策“带来了深具潜力的操作技术进步”，他在纽约联储的同僚从9月底开始就测试这项工具，将之视为在调升关键联邦基金利率时强化控制短期利率的做法。Potter的全力支持，可能为美联储全面采行这项工具铺路。

**中国**

中国人民银行行长周小川称，金融系统要着重学习领会好市场在资源配置中起决定性作用这一改革总方向、立足于全面深化改革开放的总战略，从不同层面做好政策设计。

中国人民银行调查统计司司长盛松成日前表示，要正确认识利率市场化的作用，其主要是为了合理配置金融资源，提高资源配置效率，而对中小企业融资难、融资贵等结构性问题作用有限。

中国央行副行长刘士余表示，要高度关注和积极应对中国经济金融运行中的潜在风险隐患和苗头性问题，积极构建面向市场化和全球化的金融稳定框架，坚决防止局部性风险转化为系统性风险。

中国人民银行公布《征信机构管理办法》，对个人征信机构和企业征信机构的设立、变更和终止进行规范，并以制度形式约束征信机构公司治理、风险防控和信息安全。并将于12月20日起施行。

中国央行网站刊发《中国人民银行关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》，该意见共分七项30条。

**欧元区**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧元区银行监管集中化料将促使欧洲银行业者之间展开并购，并更加依赖市场融资。但他警告称不要过于依赖资本市场，并补充说欧元区不应试图“复制美国模式”，称“从银行与资本市场平衡融资最有利于金融稳定”。

欧洲央行执委科尔表示，以欧元区的通胀前景来看，欧洲央行不需要采取类似美联储那样的大规模资产购买。“直接购买资产是欧洲央行可以用于落实货币政策的工具之一，所以原则上是有可能的，”当问及对量化宽松的看法时，科尔对日本经济新闻表示。“但是如果问题是欧洲央行是否应该采取类似美联储或日本央行那样的大规模资产购买做法，我认为从当前通胀率前景来看，还没到这一步。”

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧元区仍处于走出经济危机的初期阶段，但已走上正轨。

**英国**

英国央行采取行动抑制国内房屋市场的泡沫风险，意外宣布将大幅度削减去年出台的提振抵押贷款的融资计划。该央行表示，放款融资计划(FLS)将停止向银行提供抵押贷款发放补贴，转而侧重于帮助小企业获得贷款。政府另一项援助房屋市场计划--购房援助计划(Help to Buy)虽受到很多批评，但仍然保持不变。

英国卫报报导，英国央行总裁卡尼警告有购房打算的人须考虑利率上升的风险，目前市场担心英国房价上涨恐会导致房市泡沫。卡尼对卫报表示，他不担心英国的房屋市场，因为央行的金融政策委员会在采取行动，而且有能力阻止泡沫出现，这包括有能力建议银行不要提供金额过大的房贷。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，认为没有必要弱化两年内实现2%的通胀目标的承诺。他强调，尽管海外经济增长疲弱构成风险，但日本仍可以实现通胀目标。他还暗示，将根据需要保持超宽松货币政策足够长的时间，以让通胀率稳固守在目标水准。如果经济和物价大幅低于预期，央行甚至会进一步扩大刺激力度。

黑田东彦表示，绝对没有计划通过货币政策来实现公共债务货币化。他称央行将继续密切关注公债市场，通过灵活的市场操作确保公债市场保持稳定。

日本央行审议委员佐藤健裕表示，无需预先放宽政策来缓冲明年上调消费税对经济产生的不良影响。佐藤健裕称，即使日本央行仍有可用工具来扩展刺激措施，这样做的效果也会适得其反。佐藤健裕重申，日本央行的目标应具有灵活性，允许有一些偏差，因为货币政策对经济的影响存在不确定性，所以很难让通胀率严格维持在2%。

佐藤健裕并指出，如果风险危及到在两年内实现2%的通胀率目标，可能有必要考虑采取更多政策行动。但他补充称，很难推出力道类似或者高于4月货币刺激政策那样能震动市场的措施。

**澳新**

澳洲央行连续第四个月维持隔夜拆款利率在2.5%不变，有越来越多的迹象显示刺激政策在使楼市和消费者信心复苏方面发挥了作用。央行总裁史蒂文斯表示，澳元汇率仍“过高”，但他没有再度威胁采取行动打压澳元。 央行在会后声明中称，近期的讯息与今年全球经济增长略低于平均水平是相符的，明年增长可望改善。大宗商品价格已经从顶点下滑，但以历史标准衡量整体上仍然较高。近期有关物价和薪资的数据显示，通胀与中期目标一致。澳洲央行的评估认为未来一两年可能仍是这样的情况。

新西兰央行称，其对银行施加的住房贷款限制开始产生影响，提升了明年加息起始时间推后的可能性。新西兰央行称，10月高贷款与价值比率(LVR)贷款在银行整体抵押贷款中的比重降至11.7%。“虽然高LVR贷款数量明显减少，但现在还无法评估这给整体楼市活动及信贷成长带来的影响，”新西兰央行副总裁Grant Spencer称。央行称，楼市状况是其决定升息幅度与时间的关键依据。但Tuffley补充道，汇率水平及美联储何时开始缩减宽松政策，也将对新西兰央行启动收紧周期产生较大影响。

**其他**

加拿大央行保持指标利率于在1%不变，但对通胀前景的立场更为温和。央行表示，令人不安的通胀疲弱风险看似较六周前加大。央行声明显示，通胀率在10月跌至0.7%后，目前更加担忧可能出现的通胀回落的风险。不过，央行还指出，风险平衡程度仍处于10月确认的可能性范围内。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，央行预计，尽管本月遭遇的台风带来冲击，但通胀率仍将可控，这令当局没有理由改变目前宽松的政策立场。泰谭柯还称，温和的通胀环境令央行得以在必要时对政策进行灵活的微调，以支持经济持续增长。 (完)

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