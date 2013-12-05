路透调查：加元兑美元短线料持稳，中长线看空

* 加元兑美元未来一个月及三个月料报在1.06加元

* 六个月及一年后料分别报在1.07加元及1.08加元

* 加拿大央行立场偏温和、美联储行将缩减购债料将令加元承压

记者 Leah Schnurr 编译 张明钧

路透12月4日 - 一项路透调查结果显示，加元兑美元未来一年料大幅贬值，因预期加拿大央行立场偏温和、而美国则将缩减宽松规模。

自从加拿大央行10月政策声明不再提及升息之后，加元便一路走贬；加拿大央行政策论调趋于中性，多位分析师称其立场可能趋向更为宽松，因通胀率温和。

多伦多BMO Capital Markets外汇主管Brad Schruder表示，加拿大央行政策立场转变之际，投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提早缩减刺激经济计画、或者是较预期更为积极地收回政策。

Schruder称，“有许多分析师认为，若美联储更为积极的缩减购债，则加元将会首当其冲，而这正促使一些人修正对2014年的预估。”

在此同时，商品价格已然走软，对加元的看法也已转空，导致加元跌至三年低点。

分析师预期加元将延续弱势格局，与上月调查结果相较，分析师多已调降加元汇率预估。

周三公布的调查预估中值显示，加元料将在12个月后于1.08加元或0.9259美元交投，创2010年5月以来新低，周三盘初则报在1.06加元附近。此次调查有近50位分析师及汇率策略师参与。

调查预期加元一个月及三个月后将在当前水准附近交投，六个月后则将走贬至1.07加元。