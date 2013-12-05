芝加哥期市：小麦因加拿大作物丰收预估而下跌，两日跌幅近1.5%

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
3月玉米合约 下跌0.3%至每蒲式耳4.35-1/4美元，周三收高1.2%。
加拿大统计局(Statistics Canada)称该国2013年小麦收成为3,753万吨，超过市场预估均值3,380万吨，令市场焦点回到今年全球供应面，打压了小麦价格。
美国小麦种植区本周预计迎来严寒天气，增加了成长中作物受损的可能性，这对价格有所支撑。
中国退运了五批进口美国转基因玉米，但这对价格影响不大。不过分析师认为此举可能预示着中国加大对进口的管控力度。
-----------------------------------0131GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 659.00 -2.75 -0.42% 666.41 37
CBOT玉米 435.25 -1.25 -0.29% 433.71 54
CBOT大豆 1331.25 1.75 +0.13% 1292.53 60
CBOT稻米 $15.89 -$0.02 -0.09% $15.62 54
美国原油 $97.17 -$0.03 -0.03% $94.93 69
汇率
欧元/美元 $1.359 $0.000 -0.02%
美元/澳元 0.905 -0.009 -0.99% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选