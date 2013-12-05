芝加哥期市：小麦因加拿大作物丰收预估而下跌，两日跌幅近1.5%

3月玉米合约 下跌0.3%至每蒲式耳4.35-1/4美元，周三收高1.2%。

加拿大统计局(Statistics Canada)称该国2013年小麦收成为3,753万吨，超过市场预估均值3,380万吨，令市场焦点回到今年全球供应面，打压了小麦价格。

美国小麦种植区本周预计迎来严寒天气，增加了成长中作物受损的可能性，这对价格有所支撑。

中国退运了五批进口美国转基因玉米，但这对价格影响不大。不过分析师认为此举可能预示着中国加大对进口的管控力度。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 659.00 -2.75 -0.42% 666.41 37

CBOT玉米 435.25 -1.25 -0.29% 433.71 54

CBOT大豆 1331.25 1.75 +0.13% 1292.53 60

CBOT稻米 $15.89 -$0.02 -0.09% $15.62 54

美国原油 $97.17 -$0.03 -0.03% $94.93 69

汇率

欧元/美元 $1.359 $0.000 -0.02%

美元/澳元 0.905 -0.009 -0.99% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 于春红)