路透调查：英国央行升息脚步不远，但英镑走强为时不长

路透12月4日 - 路透调查显示，英国央行正接近将利率从纪录低位往上调，但大多数的预测者怀疑到2015年前是否会这么做，这将让英镑在未来一年受到抑制。

考量到一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债，美元兑多数主要货币将全面升值，因此在最新的月度调查中，只有少数人开始为英镑将走强的看法做好准备。

在最新针对60位外汇策略师的调查中，预估英镑兑美元一个月后报1.63美元，为2011年8月以来最高的预估中值。三个月后英镑将贬至1.61美元，一年后将来到1.58美元。

在11月的调查中，这些预估中值分别为1.60、1.59和1.55。周三稍早英镑兑美元报1.63。

“我们预期英国央行将是主要央行中率先升息者之一，但可能是在2015年，而非明年。英国央行将不会给人2014年多数时候升息脚步接近了的感觉，”意大利裕信银行(UniCredit)资深外汇策略师Roberto Mialich表示。

“在这段时期，美联储可能开始缩减刺激。因此，在这样的情况下，我们仍认为迄今英镑的涨势有一些将会回吐。”

28位回覆额外问题的汇率策略师中，有半数认为英国央行将是率先升息的主要央行。有八位认为是加拿大央行，有六位表示是美联储。

经济成长良好，加上失业率稳步下滑，可能促使英国央行考虑更快升息。

60位外汇策略师中仅有12位，认为英镑一年后将高于11月收盘位1.6365。这和上次调查62位中有13位差不多，但比10月调查63位中有六位则高出一倍。