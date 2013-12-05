台湾汇市：台币盘初实质汇价持稳，市场观望气氛渐浓

路透台北12月5日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价持稳。交易员指出，近日国际重大经济变数偏多，市场观望气氛渐浓，令台币早盘交投清淡、实质汇价仍在既有区间窄幅波动。

汇银人士表示，尽管美国经济数据陆续传出佳音，但重头戏仍是美国非农就业数据，周五结果揭晓前，市场不敢轻举妄动，加以今日稍晚还有欧洲央行公布利率决策的变数存在，进、出口商交投偏向淡静，令台币实质汇价维持区间整理格局。

“今天台币(早盘)交投平淡无波，大家都观望。”一位本地银行交易人士说。

交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.570-29.610间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日稍有缩小，当地时间10:00，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.530/29.544附近，上日收盘在29.500。

本地时间10:00时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高1.03角报29.589。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.570-29.590，上交易日在29.555-29.590。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 早盘汇价大致持平

* 市场观望气氛偏浓，盘初台币交投偏向安静

* 台股 盘初走跌，站不稳8,400点上方

* 当地时间10:04，台北外汇成交量0.87亿美元，交投清淡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.570-29.610最新相关报导链接：

--综述：多项乐观数据竞相绽放，点亮美国经济前景

--美国经济：国内部分地区的招聘力度增强--联储褐皮书

--全球汇市：日圆兑欧元和美元仍处于低位，市场聚集欧洲央行会议

--美国数据：11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超越分析师预估