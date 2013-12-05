台湾债市：10年券殖利率略走跌市场观望，无视美债殖利率弹升

路透台北12月5日 - 台湾10年公债102/10 殖利率周四盘初略微走跌，交投冷清。交易商表示，美国民间就业以及新屋销售的数据显现经济强劲，令美债殖利率上弹，只不过台湾10年期公债殖利率目前水位已至偏高水位，空方无力，令该期公债殖利率反略走跌。

交易员表示，美债目前水位距离前高的3.0%还有一段距离，市场评估将不至于升破前高，目前10年券的卖压很轻，市场倾向观望，待周五的美国非农就业数据出炉再动作。

〞空单其实也不想在这里用力，停损单也没有出来，〞一位票券商交易员表示。

美国公债价格周三大幅走低，因强劲的民间就业和新屋销售数据支撑了美国联邦储备理事会将较预期提前缩减刺激规模的预期。指标10年期公债 下跌15/32，收益率从周二尾盘的2.775%上升至2.842%，盘中触及9月中来最高的2.852%。

观察市场最新动态：

* 年底前交易偏向冷清

* 市场观望周五美国非农就业数据

* 10年券殖利率在1.75附近料有支撑，五年期公债殖利率在1.12%也是前高点位，惟目前成交量低，日中波幅料较大

* 美国10年期公债殖利率前高3.0%是观察指标

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.07-1.12%

* 102/10：1.70-1.75%

本地时间10:09时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率升0.2基点报1.0870%

* 102/10期10年公债殖利率跌0.12基点报1.7198%

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