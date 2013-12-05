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债券 | 2013年 12月 5日 星期四 10:17 BJT

路透基点：三一汽车金融三年期贷款案结案，两家银行参贷--RLPC

路透香港12月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，三一汽车金融有限公司的三年期子弹式定期贷款案已经结案，两家银行共承贷2.82亿元人民币(4,630万美元)。该案最初计划筹资6亿元人民币。

牵头行兼簿记行三井住友银行承诺提供大约三分之二的贷款。奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行承贷剩余款项，担任参贷行。

一如此前报导，该笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，5月本案启动时报出的利率为人行基准利率的92%。借款人的母公司三一重工集团为是次贷款提供担保。

所筹款项用于营运资本。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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