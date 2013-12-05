路透基点：三一汽车金融三年期贷款案结案，两家银行参贷--RLPC

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
路透香港12月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，三一汽车金融有限公司的三年期子弹式定期贷款案已经结案，两家银行共承贷2.82亿元人民币(4,630万美元)。该案最初计划筹资6亿元人民币。
牵头行兼簿记行三井住友银行承诺提供大约三分之二的贷款。奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行承贷剩余款项，担任参贷行。
一如此前报导，该笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，5月本案启动时报出的利率为人行基准利率的92%。借款人的母公司三一重工集团为是次贷款提供担保。
所筹款项用于营运资本。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。